Ata Demirer aşka geldi! Yaptığı romantik paylaşımlar bomba oldu patladı
Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, yaptığı açıklamalarla ve komedi performanslarıyla sık sık gündeme gelirken bu sefer de sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Sevgilisiyle yaşadığı romantik anlara kısa sürede beğeni yağdı.
Her yaptığıyla çok konuşulan komedyen Ata Demirer en son verdiği kilolarla çok konuşulmuştu. Şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Paylaştığı o romantik anlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
30 KİLO VERDİ
Tam 30 kilo veren ve değişimiyle gündemden düşmeyen Ata Demirer, şu sıralar özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ünlü komedyen, bir süredir Dilara Alemdar ile aşk yaşıyor.
SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI
Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşan Demirer, son paylaşımıyla gündem oldu.