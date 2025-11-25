Ata Demirer aşka geldi! Paris'ten çok özel kareler...
Ünlü komedyen Ata Demirer, temmuz ayında özel bir' şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile birlikteliğini duyurmuştu. Bozcaada’da dalış yapıp kürek çeken sevgililer, Paris tatiline çıktı. Demirer, Eyfel Kulesi önünde çektirdiği fotoğrafları ve Dilara Alemdar ile romantik anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Ata Demirer geçen temmuzda 53'üncü yaş gününde ilk kez sevgilisi Dilara Alemdar ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak aşkını resmen ilan etmişti.
Ünlü komedyen ile bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar'ın ilişkisi devam ediyor.
Geçen hafta Bozcaada sokaklarını gezdikten sonra dalış yapıp kürek çeken sevgililer, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.
53 yaşındaki Ata Demirer, sevgilisiyle Eyfel Kulesi önünde verdikleri pozu ve bir dizi romantik fotoğrafı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
