Ata Demirer aşık oldu sevgilisi Dilara Alemdar kimdir? 1 yıldır gizlediği sevgilisi...

Ata Demirer'in 30 kilo verip fitleşmesinin sebebi belli oldu. Meğer 1 yıldır gizlice yaşadığı bir ilişkisi varmış. 53. yaşıyla birlikte kendisi bizzat yeni sevgilisi Dilara Alemdar ile olan ilişkisini bir selfi ile ilan etti. İşte o paylaşım ve sevgilisi Dilara Alemdar hakkında yeni detaylar...