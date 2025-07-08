Ata Demirer aşık oldu sevgilisi Dilara Alemdar kimdir? 1 yıldır gizlediği sevgilisi...
Ünlü komedyen ve müzisyen Ata Demirer verdiği kilolarla dikkat çekiyordu. Bir süredir aşk hayatında kimse yok sanılırken meğer gizleden bir ilişkisi varmış. 53. yaş gününü sevgilisi Dilara Alemdar ile kutlayıp, ilişkisini ilan etti. Yetmedi İstanbul Cihangir'de gece yürüyüşünde Dilara Alemdar ile medyaya bu pozu verdi.
Ata Demirer'in 30 kilo verip fitleşmesinin sebebi belli oldu. Meğer 1 yıldır gizlice yaşadığı bir ilişkisi varmış. 53. yaşıyla birlikte kendisi bizzat yeni sevgilisi Dilara Alemdar ile olan ilişkisini bir selfi ile ilan etti. İşte o paylaşım ve sevgilisi Dilara Alemdar hakkında yeni detaylar...
ATA DEMİRER'İN SEVGİLİSİ
Ata Demirer, 53. yaşını sevgilisi Dilara Alemdar ile olan ilişkisini ilan ederek kutladı. Ata Demirer, doğum günü kutlamasından yukardaki kareyi paylaştı. Fotoğrafta annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer ile birlikte sevgilisi Dilara Alemdar bulunuyor. Ünlü komedyen, doğum günü karesini “Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
MEDYAYA BİRLİKTEYİZ POZU DA VERDİ
Doğum günü akşamında Ata Demirer ve sevgilisi Cihangir'deki Jash adlı mekânda objektiflere takıldı. Gece sonunda mekândan el ele çıkan çift, yürüyerek evlerinin yolunu tuttu. Ata Demirer, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraksa da medyaya sevgilisini göstermiş oldu.
1 YILDIR BİRLİKTE OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
İlk kez birlikte görüntülenen çiftin yaklaşık 1 yıldır birlikte oldukları öğrenildi.