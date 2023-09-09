'At gibi aşığım' demişti! İrem Derici ve Survivor Atakan Işıktutan ayrıldı nedeni ise...
İrem Derici, geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden 7 yaş küçük sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırmıştı. “At gibi aşığım” diyen İrem Derici'nin büyük aşkı bitti. Sosyal medya hesaplarından sevgilisi ile pozlarını kaldıran ünlü şarkıcı ayrılık açıklamasını da yaptı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyordu.
Her fırsatta Atakan Işıktutan'a olan aşkını dile getiren Derici, sevgilisi ile pozlarını da sosyal medya hesabından sık sık yayınlıyordu.
Hatta ünlü şarkıcı bir röportajında sevgilisine aşkını, "Kimsenin kokusuna acıktığımı hatırlamıyorum, ama mesela onun kokusu almadığımda sinirim bozuluyor. Bu açlık gibi bir şey oldu" şeklinde sözleriyle dile getirmişti.
“At gibi aşığım” sözleriyle de uzun süre konuşulan İrem Derici'nin büyük aşkı bitti.