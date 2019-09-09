Aşure yapılırken okunacak dua hangisi şeflerden en özel aşure tarifleri

Aşure vakti geldi. Peki en güzel aşure nasıl yapılır, ünlü şeflerin aşure tarifleri nasıl, aşure duası ne zaman okunmalı ve nasıldır? Sizler için aşure duasından, aşure pişirimine kadar merak ettiğiniz herşeyi biraraya derledik. Aşure Arapça’da 10 manasına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Muharrem ayının 10. günü aşure günü sayılır. Aşure ise Muharrem ayı bitene kadar dilenen günde pişirilebilir. Aşurenin içine koyacağınız belli başlı malzemeler vardır. Arda'nın aşure tarifinden Emine Beder'e, Oktay Usta'dan diğer ünlü şeflere kadar en pratik ve en kolay aşure tariflerini sizler için derledik.