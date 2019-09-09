Aşure yapılırken okunacak dua hangisi şeflerden en özel aşure tarifleri
Muharrem ayında aşure pişirmek isteyenler için ünlü şef Arda, Emine Beder ve Oktay Usta tariflerini hazırladık. Aşureye neler konulur, nasıl yapılır, aşure duasi nasıldır? Asure tarifi ve duasi ile yapımını sizin için hazırladık.
Aşure vakti geldi. Peki en güzel aşure nasıl yapılır, ünlü şeflerin aşure tarifleri nasıl, aşure duası ne zaman okunmalı ve nasıldır? Sizler için aşure duasından, aşure pişirimine kadar merak ettiğiniz herşeyi biraraya derledik. Aşure Arapça’da 10 manasına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Muharrem ayının 10. günü aşure günü sayılır. Aşure ise Muharrem ayı bitene kadar dilenen günde pişirilebilir. Aşurenin içine koyacağınız belli başlı malzemeler vardır. Arda'nın aşure tarifinden Emine Beder'e, Oktay Usta'dan diğer ünlü şeflere kadar en pratik ve en kolay aşure tariflerini sizler için derledik.
Aşure tariflerine geçmeden önce sizlere okunacak olan aşure duasını verelim. Duanın arapça okunuşu şu şekilde : Elhamdulillahi rabbil alemin. Vessaletü vesselamü ala seyyidine Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain. Allahümme entel bediyül gadim. El hayyul kerim. El hannanül mennan ve hezihi senetün tecidün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim. Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram. Bi ramhmetike ya erhamer rahimin. Ve sallahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytine ecmain.
Arda'nın aşure tarifi : Aşure tarifine ünlü şef Arda Türkmen ile başlayalım. Aşureyi pişirmek için de önceden hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Aşure için akşamdan buğdayı suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 5 dakika kaynatın, kapağını kapatıp bir gece bekletin.
Arda'nın aşure tarifinin malzemeleri : Aşure'nin içine koyacağınız malzemeler şu şekilde sıralanıyor: 3-4 su bardağı aşurelik buğday / 2 su bardağı haşlanmış nohut / 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye / 20 adet kuru kayısı / ½ su bardağı kuru üzüm ( sultaniye ) / 1 adet portakal kabuğu rendesi / 10-15 adet kuru incir / 1 paket vanilya 1 tutam tuz / 4-5 su bardağı toz şeker / ½ su bardağı kuş üzümü (Aşure'nin üzerine konacak malzemeleri : Fındık / Ceviz / Kuş üzümü / Nar / Dolmalık fıstık 6/ Tarçın)