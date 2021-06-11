BIST 1.463
DOLAR 8,33
EURO 10,14
ALTIN 507,99

Asuman Krause yıllar sonra ekranlara geri dönüyor! Bomba proje imza attı

Asuman Krause yıllar sonra ekranlara geri dönüyor! Bomba proje imza attı

Wipe Out ve Fear Factor Extreme programlarıyla akıllara kazınan Asuman Krause yıllar sonra ekranlara geri dönüyor.

Asuman Krause yıllar sonra ekranlara geri dönüyor! Bomba proje imza attı

1998 yılında Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başlamıştı. Krause, 2005 yılında Yaz Sabahı isimli televizyon programının sunuculuğunu üstlenmişti.

112
Asuman Krause yıllar sonra ekranlara geri dönüyor! Bomba proje imza attı

Sen Ne Dilersen adlı filmde melek rolünü üstlenerek oyunculuğa adım atan Krause, Sonradan Görme, No Savaş Yes Manken ve İyi Aile Çocuğu yapımlarıyla ekran başarısı yakalamıştı.

212
Asuman Krause yıllar sonra ekranlara geri dönüyor! Bomba proje imza attı

2006'da mankenliği bırakıp müzik dünyasına atılan Krause, Show TV'de sunduğu Wipe Out programıyla büyük ses getirmişti.

312
Asuman Krause yıllar sonra ekranlara geri dönüyor! Bomba proje imza attı

Fear Factor Extreme, Var Mısın Yok Musun, Big Brother Türkiye yarışmalarının da sunuculuğunu üstlenen Krause, 2016 yılında ekranlara ara verme kararı almıştı. 

412