Asuman Krause yıllar sonra ekranlara geri dönüyor! Bomba proje imza attı
Wipe Out ve Fear Factor Extreme programlarıyla akıllara kazınan Asuman Krause yıllar sonra ekranlara geri dönüyor.
1998 yılında Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başlamıştı. Krause, 2005 yılında Yaz Sabahı isimli televizyon programının sunuculuğunu üstlenmişti.
Sen Ne Dilersen adlı filmde melek rolünü üstlenerek oyunculuğa adım atan Krause, Sonradan Görme, No Savaş Yes Manken ve İyi Aile Çocuğu yapımlarıyla ekran başarısı yakalamıştı.
2006'da mankenliği bırakıp müzik dünyasına atılan Krause, Show TV'de sunduğu Wipe Out programıyla büyük ses getirmişti.
Fear Factor Extreme, Var Mısın Yok Musun, Big Brother Türkiye yarışmalarının da sunuculuğunu üstlenen Krause, 2016 yılında ekranlara ara verme kararı almıştı.