Astsubaylık yapıyordu! İşi bıraktı yerli tohumları topladı bunu yapıyor

Karaman, 10 yıllık hayalinin sadece fikri kısmında olduğunu belirterek, “Genelde babamla annem bu işi yaptılar. Tabi onların emeği olmasa bu hale gelmezdi kesinlikle. Ben araştırıp burada uygulamaya çalışıp, onlarda benden daha iyi bir şekilde uyguladılar” dedi.