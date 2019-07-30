Astsubaylık yapıyordu! İşi bıraktı yerli tohumları topladı bunu yapıyor

Astsubaylık yapıyordu! İşi bıraktı yerli tohumları topladı bunu yapıyor

KARABÜK'te yaşayan 44 yaşındaki Astsubay Saadettin Karaman, 10 yıl önce hayalini kurduğu bahçede yerel organik tohumlarla ürünler yetiştirmek için askeriyeden emekli oldu.

Astsubaylık yapıyordu! İşi bıraktı yerli tohumları topladı bunu yapıyor - Sayfa 1

Bahçesinde domates, biber, kavun, karpuz, patlıcan, salatalık, fasulye, çilek, biber, mısır, kivi, dut, armut gibi çok sayıda meyve ve sebzeyi yetiştiren Saadettin Karaman, Türkiye’nin bir çok bölgesinden yerli tohum topluyor. Karaman, organik ürünlerin çoğalması için de çalışmalarını sürdürüyor.

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Astsubaylık yapıyordu! İşi bıraktı yerli tohumları topladı bunu yapıyor - Sayfa 2

Ekim yaptığı yerde suyun olmaması üzerine internetten yaptığı araştırma sonucunda yaklaşık 6 tonluk su kapasiteli çukur açan Karaman, topladığı yağmur suları ile sulama ihtiyaçlarını karşılarken, güneş enerjisinden de elektrik üretimini sağlıyor. 

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Astsubaylık yapıyordu! İşi bıraktı yerli tohumları topladı bunu yapıyor - Sayfa 3

Karaman, 10 yıllık hayalinin sadece fikri kısmında olduğunu belirterek, “Genelde babamla annem bu işi yaptılar. Tabi onların emeği olmasa bu hale gelmezdi kesinlikle. Ben araştırıp burada uygulamaya çalışıp, onlarda benden daha iyi bir şekilde uyguladılar” dedi. 

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Astsubaylık yapıyordu! İşi bıraktı yerli tohumları topladı bunu yapıyor - Sayfa 4

24 yıllık askerliğini noktaladı: Bu iş için 24 yıllık askerlik hayatı olduğunu ve askerlik hayatını tadında bırakarak noktaladığını söyleyen Karaman, konuşmasına şu şekilde devam etti: 

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