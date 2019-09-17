Astronotu canlandıracak olan Brad Pitt uzaydaki astronot Nick Hague ile röportaj yaptı

Pitt'in sorduğu, "Müzik çaları kim yönetiyor?" sorusu gülüşmelere neden olurken, astronot Hague, "Sıra ile yönetiyoruz. Burada bir İtalyan ile 2 Amerikalı astronot ve 2 Rus kozmonot var. Dolayısıyla akşam yemeğinde, Rus müziği dinlemek güzel bir değişiklik oluyor ve bu mürettebattaki uluslararası hissiyata katkıda bulunuyor" dedi.