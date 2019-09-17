Astronotu canlandıracak olan Brad Pitt uzaydaki astronot Nick Hague ile röportaj yaptı
Brad Pitt, Washington'da bulunan NASA merkezinde, 4 aydır uzayda bulunan astronot Nick Hague ile röportaj yaptı.
Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, 20 Eylül'de vizyona girecek olan Yıldızlara Doğru (Ad Astra) filminde bir astronotu canlandıracak. Pitt, Washington'da bulunan NASA merkezinde, 4 aydır uzayda olan astronot Nick Hague'ya uzay ve astronotun görevine dair birçok soru yöneltti.
Pitt'in, "Yerçekimsiz ortamda nasıl hissediyorsun?" sorusuna, Hauge havada dönerek cevap verdi. Brad Pitt'in "Biliyorum, oldukça meşgulsünüz. Ama aynı zamanda ailenizi ve sevdiklerinizi özlüyorsunuz. Zihinsel olarak nasıl stabil kalabiliyorsunuz?" sorusuna ise Hauge şunları söyledi:
"Kesinlikle. Bir aile sahibi olmak ve sevdiklerimizden uzak kalmak adeta bir meydan okuma. Sanırım en büyük avantajımız. Görev yaptığımız yerin dünyaya yakın olması sebebiyle telefonla arama yapabiliyoruz ve her hafta sonu çocuklarım ile görüntülü konuşabiliyorum.''
Pitt'in sorduğu, "Müzik çaları kim yönetiyor?" sorusu gülüşmelere neden olurken, astronot Hague, "Sıra ile yönetiyoruz. Burada bir İtalyan ile 2 Amerikalı astronot ve 2 Rus kozmonot var. Dolayısıyla akşam yemeğinde, Rus müziği dinlemek güzel bir değişiklik oluyor ve bu mürettebattaki uluslararası hissiyata katkıda bulunuyor" dedi.