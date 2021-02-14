Astronotlara benzetildi! Hande Yener'in kıyafetini gören şaşkına döndü
İlginç kıyafet tarzıyla sık sık magazin gündemine gelen Hande Yener son kıyafetiyle olay oldu. Yener hayranlarını sevindirecek açıklamada bulundu.
Pop müziğin sevilen ismi Hande Yener bir süredir uzak kaldığı müzik dünyasına Carpe Diem albümüyle sallamıştı. 2021 yılı için bir mobilya firmasının reklam yüzü olan Yener, 3 milyon liralık ücretle gündem olmuştu.
Hande Yener, önceki gün Nişantaşı’nda diş kontrolüne gitti.
Klinik çıkışı görüntülenen 48 yaşındaki şarkıcının kıyafet tercihi dikkat çekti. Hande Yener, bu kez giyim tarzıyla astronotlara benzetildi.
Ünlü popçu, "Evde çok sıkıldım. Çok büyük gaza geldim. Yeni parçalar yapıyoruz. Sessiz ve derinden, sürpriz şeyler hazırlıyorum" açıklamasını yaptı.