Astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı itirafları : 'Çok çirkin durumlar'

Yalnızca ihanet değil şiddet itirafında da bulunan Sayarı, şimdiye kadar sakladığı gerçekleri bir bir itiraf etti. Hatta eşi Aşkın Sayarı tarafından ölümle tehdit edildiğini hatta dün sabah şoförünün dahi tehdit edildiğini söyleyen Sayarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım çağrısında bulundu.