Astrolog Aygül Aydın suskunluğunu bozdu! Ender Saraç ile yasak aşk iddialarına cevap verdi: "Allah düşmanın bile şereflisini versin"
Altın Kelebek Ödül Törenine katıldığı Ender Saraç ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Astrolog Aygül Aydın suskunluğunu bozdu. Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç’ın olay olan paylaşım ve açıklamalarına karşılık veren Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasal yollara başvuracağını açıklarken, "Allah düşmanın bile şereflisini versin" dedi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen 'yasak aşk' iddasında yaşananlar ve Astrolog Aygül Aydın'ın o paylaşımı...
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin gecesinde yaşananlar gündemden düşmüyor. Doktor ve yazar Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, ödül gecesine kendisi yerine Astrolog Aygül Aydın ile katılan Ender Saraç'ın fotoğraflarını paylaşarak, Astrolog Aygül Aydın ile yasak ilişki yaşadıklarını iddia etmesi sosyal medyayı sallamıştı.
Doktor ve yazar Ender Saraç, 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne eşi Benan Saraç yerine Astrolog Aygül Aydın ile katılması gündeme bomba gibi düşürken, Benan Saraç sosyal medya hesabından kendisini aldattığını iddia ettiği Ender Saraç'ın fotoğraflarını paylaşarak zemir zemberek sözlerle sert bir şekild yüklenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ender kendine gel yavrum
Benan Saraç, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için 'Boşver Şizofren' dedi. Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor."
Adam olmayı öğreneceksin
"Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum. S... gidin şimdi! Tahmin edileni yapmıyorum. Lakin sen adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım. Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım!" diyerek tepkisini göstermiş çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.