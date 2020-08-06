AstraZeneca koronavirüs aşısının fiyatını açıkladı
İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından geliştiren potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtımını yapacak olan İngiliz ilaç firması AstraZeneca, Çinli şirket Shenzhen Kangtai Biological Products ile ilk tedarik anlaşmasını imzaladığını duyurdu. Bununla birlikte; ADZ122 adı verilen aşının tek dozunun Avrupa’da 2,5 euroya (yaklaşık 22 Türk Lirası) uygulanması ve dünya genelinde 2,1 milyarı aşkın doz üretilmesi hedefleniyor.
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle meydana gelen ölümlerin sayısı 710 bini aşarken; küresel ilaç firmaları, Kovid-19’a karşı aşı yarışında kıyasıya bir mücadele veriyor.
Bu kapsamda; Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre en çok umut vaat eden aşılardan birini geliştiren İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca, Çin ile ilk tedarik anlaşmasını imzaladı.
Oxford Üniversitesi ile ortak aşı geliştiren AstraZeneca, yaptığı açıklamada Shenzhen Kangtai Biological Products’ın geliştirdikleri potansiyel koronavirüs aşısının üretimini Çin anakarasında gerçekleştireceğini belirtti.
Anlaşma kapsamında Çin'de pazar talebini karşılamak için Shenzhen Kangtai, AZD122 adı verilen aşının yılda en az 100 milyon doz üretilmesini sağlayacak.