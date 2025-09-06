Astral yaşam sürdüğünü açıklayan Yusuf Güney'den önceki hayatında ne olduğunu açıkladı
İlk defa 2008 yılında Rafet El Roman ile birlikte çıkardıkları 'Aşk-ı Virane' şarkısıyla tanınan ve çok sevilen Yusuf Güney, son yıllarda müzisyen kimliğinden ziyade ilginç açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
Son zamanlarda müzisyen kimliğinden çok astral seyahatleri ile gündem olan Yusuf Güney, bu kez de "önceki hayatım" çıkışıyla sosyal medyayı salladı. Güney, "Urfa'da bir lahmacun olarak yaşadım" dedi.
Son dönemlerde astral seyahat ve spiritüel konularla ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, bir kez daha olay yarattı.
"ÖNCEKİ HAYATIMDA URFA'DA LAHMACUNDUM"
Sanatçı, astral boyutlarla ilgili açıklamalarını sürdürerek, önceki hayatında Urfa’da bir lahmacun olduğunu iddia etti.
Daha önce “uzaylı bir sevgilim var” ve astral seyahatlerinde Kenan Işık’ın durumunu gördüğünü söyleyen Güney, bu tür açıklamalarıyla medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.