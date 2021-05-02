"Hiç mi metafizik duymadınız?"

Güney şu ifadeleri kullandı: "Koca koca insanlar sözlerimi çarpıttı. Üzüldüğüm nokta, aşağılayıcı yorumlar yapmaları oldu. Bunlar hiç hoş değil. Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi araştırmadınız, hiç mi metafizik duymadınız? İnsan en azından bunları bilir. Ama şunu gördüm, ülke bu tarz şeylere hazır değilmiş.