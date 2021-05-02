Astral seyahatle uzaya gittiğini söyleyen Yusuf Güney'den yeni açıklama!
“Astral seyahatle uzaya gittim" açıklamasıyla sosyal medyada çok konuşulan şarkıcı Yusuf Güney, yeni açıklama yaptı. Güney, "Hiç mi metafizik duymadınız?" dedi.
Şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Uzayla ilgili birçok bilgiyi NASA benden sonra açıkladı" sözleriyle gündem olmuştu. Güney'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Sosyal medyada yapılan yorumların kendisini üzdüğünü söyleyen şarkıcı, "Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi metafizik duymadınız?" dedi.
"Hiç mi metafizik duymadınız?"
Güney şu ifadeleri kullandı: "Koca koca insanlar sözlerimi çarpıttı. Üzüldüğüm nokta, aşağılayıcı yorumlar yapmaları oldu. Bunlar hiç hoş değil. Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi araştırmadınız, hiç mi metafizik duymadınız? İnsan en azından bunları bilir. Ama şunu gördüm, ülke bu tarz şeylere hazır değilmiş.
Söylediklerimin arkasındayım. Bu tarz işlerle ilgilenen birçok kişiden mesaj da aldım. Bunları dillendirmek büyük cesaret. Kimse konuşamıyor, çünkü direkt deli damgası yiyorsun. Ne deliyim ne veliyim. Ben ruhani benliği ile özleşmiş, kendini bulmaya çalışan, kafasındaki soruların yanıtlarını arayan biriyim.