Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye! Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mourinho ile görüştü: Bizim için fırsat transferi olur
|
Fenerbahçe'nin Aston Villa'da fazla forma şansı bulamayan Jaden Philogene için çalışma başlattığı ve Acun Ilıcalı'nın bu transfer için bizzat devreye girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe, ara transfer dönemi için rotasını Premier Lig'e çevirdi.
18
Geçen sezon Hull City ile Championship'te fırtınalar estiren bu sezon ise Aston Villa'da yeterince forma şansı bulamayan Jaden Philogene için çalışmalar hız kazandı.
28
Sabah'ta yer alan habere göre, transferde Acun Ilıcalı'nın da devreye girdiği, oyuncunun da sezonun ikinci yarısında çubuklu formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.
38
Haberde Ilıcalı'nın Philogene transferi için Başkan Ali Koç ile Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüşme yaptığı belirtildi.
48