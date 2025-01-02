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Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye! Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mourinho ile görüştü: Bizim için fırsat transferi olur

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Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye! Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mourinho ile görüştü: Bizim için fırsat transferi olur

Fenerbahçe'nin Aston Villa'da fazla forma şansı bulamayan Jaden Philogene için çalışma başlattığı ve Acun Ilıcalı'nın bu transfer için bizzat devreye girdiği iddia edildi.

Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye! Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mourinho ile görüştü: Bizim için fırsat transferi olur

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için rotasını Premier Lig'e çevirdi.

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Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye! Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mourinho ile görüştü: Bizim için fırsat transferi olur

Geçen sezon Hull City ile Championship'te fırtınalar estiren bu sezon ise Aston Villa'da yeterince forma şansı bulamayan Jaden Philogene için çalışmalar hız kazandı.

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Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye! Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mourinho ile görüştü: Bizim için fırsat transferi olur

Sabah'ta yer alan habere göre, transferde Acun Ilıcalı'nın da devreye girdiği, oyuncunun da sezonun ikinci yarısında çubuklu formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.

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Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye! Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Mourinho ile görüştü: Bizim için fırsat transferi olur

Haberde Ilıcalı'nın Philogene transferi için Başkan Ali Koç ile Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüşme yaptığı belirtildi.

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