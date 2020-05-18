Astım hastalarını rahatlatacak 8 doğal çözüm!

Zencefil

Zencefil bitkisinin insan sağlığı için çok fazla faydası bulunmaktadır. Astım tedavisinde de zencefil suyu kullanılmaktadır. Zencefilin suyu çıkartılır ve aynı miktarda nar suyu ile bal karıştırılır. Elde edilen bu karışım günde iki y da üç defa tüketildiği takdirde etkili olmaktadır. Bunun dışında bir çorba kaşığı kadar zencefil suyu, iki çorba kaşığı kadar kuru çemen otunun tohumu ve bir çorba kaşığı kadar bal ile karışım yapılmalıdır. Yapılan bu karışımın bir gece su içerisinde bekletilmesi ve bu suyun her sabah içilmesi ile akciğerler temizlenmektedir.

