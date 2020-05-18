Astım hastalarını rahatlatacak 8 doğal çözüm!
Değişen mevsimlerle beraber alerji rahatsızlıkların ortaya çıkmasıyla alerjik astımı olan kişileri zor bir süreç bekliyor. Astıma iyi gelecek olan çok sayıda doğal çözüm bulunur.İşte astıma iyi gelen o doğal çözümler!
Karanfil
5 – 6 adet karanfili bir su bardağı kadar suyla kaynatılmalıdır. Kaynatılan karanfil süzülür ve bir bardağa alınır. Bardağa bir kaşık kadar bal eklenir. Günde iki defa bu karışım tüketildiği takdirde astım için faydalı sonuçlar elde edilebilir.
Çörek otu yağı
Eğer içebilme durumunuz varsa yarım çay kaşığı çörek otu yağı astım tedavisini destekleyecektir. Bunun haricinde saf ve sızma zeytinyağı ile karıştırılarak salatalarınıza ilave edebilirsiniz.
Zencefil
Zencefil bitkisinin insan sağlığı için çok fazla faydası bulunmaktadır. Astım tedavisinde de zencefil suyu kullanılmaktadır. Zencefilin suyu çıkartılır ve aynı miktarda nar suyu ile bal karıştırılır. Elde edilen bu karışım günde iki y da üç defa tüketildiği takdirde etkili olmaktadır. Bunun dışında bir çorba kaşığı kadar zencefil suyu, iki çorba kaşığı kadar kuru çemen otunun tohumu ve bir çorba kaşığı kadar bal ile karışım yapılmalıdır. Yapılan bu karışımın bir gece su içerisinde bekletilmesi ve bu suyun her sabah içilmesi ile akciğerler temizlenmektedir.
Keçiboynuzu
Keçi boynuzu ya da keçiboynuzu pekmezi tüketmek ciğerleri güçlendirerek nefes almayı kolaylaştıracaktır.