Astigmat nedir? Astigmat belirtileri ve dereceleri neler?
Astigmatizma en sık karşılaşılan göz sorunlarındandır. Tam olarak sebebi bilinemeyen astigmat ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.
Astigmatizma nedir? :
Astigmatizma gözün kırma refraksyon kusurlarından bir tanesidir. Miyopi ve hipermetropiye göre daha az görülmekle birlikte hem uzağı hem yakını ciddi anlamda bulanıklaştırdığı için hastalarda önemli bir sorun teşkil etmektedir. Astigmatizma doğuştandır bir sorundur.
Astigmatizma belirtileri:
İlk belirtileri ilkokul çağında çocuklar okula gittiklerinde fark ederler. Tahtaya baktıklarında uzağı net göremezler veya yakın kitap okurken zorlanırlar, baş ağrıları olabilir. Bundan önce tespit etmek için çocuğun rutin göz muayenesine götürülmesi gereklidir. Astigmatizmanın tipik belirtileri şunlardır: Yakın ve uzak mesafelerde bulanık ya da bozuk görme, baş ağrısı, uzun süre okunmasını gerektiren durumlarda ortaya çıkan göz yorgunluğu, ciddi vakalarda çift görme, gece sürüşünde zorluk, gözlerde kayma.
Astigmatizma neden olur? :
Gözün kornea veya lens tabakasındaki eğimden kaynaklanır. En sıklıkla gözün en dışındaki kornea tabakasının ki bu tabaka bir kubbe gibidir eliptik olması nedeniyle astigmatizma oluşur. Farklı akslarda farklı göz sorunları geliştirir. Erken yaşta gözlükle tedavi edilirse çocukların veya gençlerin gözlüğe adaptasyonu kolay olur ama geç yaşta özellikle genç erişkinken ya da ileri yaşta ilk kez takılan gözlükler nedeniyle ilk başta zorlanabilirler. Astigmatlı gözlüklerin odaklanma işlemlerinin daha dikkatli yapılması gerekir.
Astigmat tedavisi nasıl yapılır?
Hafif olgularda tedaviye gereksinim olmayabilir. Astigmat daha şiddetli ise tedavide gözlük, kontakt lens ve bazen lazer ameliyatı önerilir.
Gözlük: Astigmat olan bireylere görüşü düzeltmek için öncelikle gözlük verilir. Tedavide kullanılan gözlük, özel bir silindirik lens içerir. Bu, merceğin belirli bölümlerinde ek güç sağlar. Genel olarak, her mesafeden net görüş sağlamak için tek görüşlü bir lens önerilir. Bununla birlikte, 40 yaş üstü presbiyopiye sahip olan hastalar için çift odaklı veya kademeli ilave lens gerekebilir.