Astigmat nedir? Astigmat belirtileri ve dereceleri neler?

Astigmatizma neden olur? :

Gözün kornea veya lens tabakasındaki eğimden kaynaklanır. En sıklıkla gözün en dışındaki kornea tabakasının ki bu tabaka bir kubbe gibidir eliptik olması nedeniyle astigmatizma oluşur. Farklı akslarda farklı göz sorunları geliştirir. Erken yaşta gözlükle tedavi edilirse çocukların veya gençlerin gözlüğe adaptasyonu kolay olur ama geç yaşta özellikle genç erişkinken ya da ileri yaşta ilk kez takılan gözlükler nedeniyle ilk başta zorlanabilirler. Astigmatlı gözlüklerin odaklanma işlemlerinin daha dikkatli yapılması gerekir.