Asmalı Mescit'te dehşet! Dövme sanatçısını çivili sopalarla dövdüler
İSTANBUL'un gözde mekanlarından Taksim Asmalı Mescit'te gece kulübü çalışanları, sokaktaki bankta oturan dövme sanatçısı Yeliz Özcan ve arkadaşı Mehmet İ.'yi "burada oturamazsın" diye uyarıp taciz etti. Ardından da çivili sopalar ve şişelerle dakikalarca dövdü. İkiliyi polis kurtardı.
Dövme sanatçısı Yeliz Özcan ve arkadaşı Taksim Asmalı Mescit'te gece kulübü çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü. Sabah'ın haberine göre, Olay 5 Eylül tarihinde İstanbul Taksim'de meydana geldi.
Dövme sanatçısı Yeliz Özcan ve arkadaşı Mehmet İ., sokakta bulunan bir bankta otururken yakınlarında bulunan işletmenin çalışanları tarafından taciz edilmeye başladılar.
Çivili sopalarla saldırdılar
İddiaya göre işletmenin çalışanı ikiliye bulundukları yerde oturmamaları gerektiğini ve terk etmelerini söyledi. Yeliz Özcan ve Mehmet İ., uyarıya aldırış etmeyince kalabalıklaşan çalışanlar çiftin yanına çivili sopalarla gelerek tehdit etmeye başladı.
Korkuya kapılan çift olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak iddiaya göre işletme çalışanları saldırmaya başladı.