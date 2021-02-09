Aslışah Alkoçlar anneannesi Hülya Koçyiğit gibi olmak istemiş gelinliğinin hikayesi...
Geçtiğimiz hafta sonu Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, gelinliği için Hülya Koçyiğit'ten ilham almış.
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, ocak ayında nişanlandığı Kaan Demirağ ile geçtiğimiz hafta sonu evlendi. Beşiktaş'ta ünlü bir otel sessiz sedasız kıyılan bir nikahla evlenen Alkoçlar'ın gelinliği ise herkesin beğenisini kazandı.
Özgür Masur imzası taşıyan sade ve şık gelinliğinin hikayesi ise çok başka çıktı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı konuda Aslışah Alkoçlar'ın gelinliğinin hikayesini şöyle anlattı:
"Aslışah Hanım'ın, Özgür Masur'un imzasını taşıyan ve herkesin çok beğendiği gelinliğinin esin kaynağının, Hülya Koçyiğit olduğunu öğrendim.''
''Anneannesi Hülya Koçyiğit'in gençliğine benzetilen Aslışah Hanım, düğününde onun gibi görünmek ve kendini Hülya Koçyiğit gibi hissetmek istemiş.''
''Ve Özgür Masur'a nasıl bir gelinlik istediğini şöyle tarif etmiş: 'Özgür bana öyle bir gelinlik yap ki; anneannemin filmlerindeki o büyüleyici etkisi olan bir gelinlik olsun.''