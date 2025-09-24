Aslıhan Malbora, sevgilisi Çağatay Ulusoy'un doğum gününde aşka geldi! O paylaşımı olay oldu
Oyuncu çift Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, birlikte rol aldıkları 'Kübra' projesinden sonra ilişkiye başlamışlardı. Tüm gözlerin üzerinde olduğu çiftten Aslıhan Malbora, sevgilisi Ulusoy'un doğum gününde romantik paylaşım geldi.
Son zamanlarda 'Eşref Rüya' dizisindeki başarılı oyunculuğuyla herkesin gözdesi olan Çağatay Ulusoy 35 yaşına bastı. Rol aldığı her projeyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncunun doğum günü, bu kez romantik bir paylaşımla gündeme geldi. Ulusoy’un “Kübra” dizisindeki partneri ve uzun süredir birlikte olduğu Aslıhan Malbora, ilişkilerini ilk kez sosyal medyada duyurdu.
Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ulusoy, bugüne kadar sevgilisiyle herhangi bir kare paylaşmamıştı. Ancak bu doğum günü, ikili için bir dönüm noktası oldu. Malbora, Instagram hesabında paylaştığı kısa bir videoyla, sevgilisinin doğum gününü kutladı. Videoda Ulusoy’un otomobil kullandığı anlara yer verilirken, paylaşıma doğum tarihi ve kırmızı kalp emojisi eşlik etti.
Güzel oyuncunun bu jesti, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ulusoy’un doğum günü şerefine yapılan bu paylaşım, çiftin ilişkisini kamuoyuna ilk kez açıkça duyurmuş oldu.
Çağatay Ulusoy, son olarak Demet Özdemir ile başrolü paylaştığı “Eşref Rüya” dizisiyle televizyon ekranlarına dönüş yapmıştı.
Öncesinde ise “Gaddar”, “Terzi” ve “Kübra” gibi iddialı projelerde yer almış, “Tam Bir Centilmen” filmiyle de sinemada boy göstermişti. Kısa bir süreliğine ekranlardan uzaklaşan Ulusoy, bu sezona güçlü bir dönüş yaparak yeniden gündemin zirvesine yerleşti.