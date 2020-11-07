Aslıhan Gürbüz zeytin hasadına başladı yeni hayatı sıkı takipte

Aslıhan Gürbüz, son dönemde pek çok ünlü isim gibi İstanbul'u terk etti ve kendisine bambaşka bir hayat kurdu. Ayvalık'taki Mutlu Köyü'ne yerleşen Gürbüz, doğa ile iç içe yaşamaya başladı. Oyuncu, önceki zeytin hasadı yaptı ve o anları Instagram hesabından yayınladı.