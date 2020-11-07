Aslıhan Gürbüz zeytin hasadına başladı yeni hayatı sıkı takipte
Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz uzun süredir ekranlara ara verdi. Gelen teklifleri geri çeviren oyuncu, İstanbul'un karmaşasından kaçtı ve Ege'ye yerleşti.
Aslıhan Gürbüz, son dönemde pek çok ünlü isim gibi İstanbul'u terk etti ve kendisine bambaşka bir hayat kurdu. Ayvalık'taki Mutlu Köyü'ne yerleşen Gürbüz, doğa ile iç içe yaşamaya başladı. Oyuncu, önceki zeytin hasadı yaptı ve o anları Instagram hesabından yayınladı.
37 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına Sebahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf adlı romanından bir bölümü ekledi:
''Orada erkeklerin uzun sırıkları küçük yapraklı dalları hızla vuruşları ve siyah kıvraklıklarının eteklerini bellerine sokmuş kadınların iki kat eğilerek, soğuktan sertleşen parmaklarla yerden zeytin tanelerini toplayışlarını seyreder, yahut sırtını bir ağaca vererek yere bakardı.''
''Bu buruşuk yüzlü ve her sene budanmaktan şeklini kaybetmiş eğri büğrü ağaçlar, uzun bir hikayeyi anlatan garip şekilli harfler gibiydi ve herhalde Yusuf bunların dilinden anlıyordu.''
Öte yandan Gürbüz, iki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçirmişti. Tüm bunların üzerine saatlerce süren dizi çekimleri Gürbüz’ü hem ruhen hem de bedenen bitirmişti.