Aslıhan Gürbüz yaşadığı çöküşü anlattı 'İki yıl önce karantinayı yaşadım!
Kırmızı Oda dizisinde oynayan Aslıhan Gürbüz neden Ayvalık'a taşındığını, neler yaşadığını anlattı.
Şimdilerde TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'da oynayan ve performansıyla herkesi kendisine yeniden hayran bırakan Aslıhan Gürbüz, iki sene önce yaşadıklarını anlattı. Kutsal Motor'un YouTube kanalında yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programına katılan Gürbüz, arkadaşı Zeynep Ocak'ın sorularını yanıtladı.
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin ardından birçok sağlık sorunu yaşayan Aslıhan Gürbüz, oyunculuğa ara verdi ve Ayvalık'a taşındı. O döneme dair ise şunları anlattı:
''Ayvalık'ta hiç bunalma hissetmedim çünkü hayatımın en kötü döneminden geçip oraya gitmiştim. 30 metrekare alanda sadece 3 tabak, 3 bardak vardı ve televizyon yoktu. 3 ay hiçbir şey yapmadan, sadece kendi sesimi dinledim.''
''Kendi marazlarımı keşfettim ve ‘Hayatı böyle algılıyorum’ dedim. Bu müthiş bir şeymiş. Şu an yaşanılan karantinayı ben, 2 sene önce yaşadım. Bu, müthiş bir özgüven getiriyor. Kendimle barıştım ve artık yalnız yaşayabiliyorum."