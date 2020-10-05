Aslıhan Gürbüz taciz mesajını ifşa etti sapkın mesaj atan bakın ne yazdı
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yıldız ismi Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabı Instagram'dan taciz mesajını ifşa etti.
Bir dönem Star TV ekranlarında yayımlanan ve reyting rekorları kıran dizinin en sevilen karakterlerinden birine hayat veren Aslıhan Gürbüz, kalabalıktan bıktı, kendisini İstanbul dışına attı. Doğa ile iç içe bir hayat süren Gürbüz, sosyal medyadan ise kopamadı.
İstanbul'dan taşınarak kendisini doğanın kucağına bırakan ve kırsalda yaşamaya başlayan Gürbüz, sosyal medyayı hala oldukça aktif kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde ise kendisini taciz eden bir kişiyi Instagram hesabından ifşa etti.
Aslıhan Gürbüz, ''Biz susmayacağız siz adam olacaksınız'' dedi. İfşalandığını gördüğünde 'Dikkat çekmek için yazdım' diyen kişinin hadsizliğine tepki göstermeye devam eden Gürbüz, ''Burası dikkat çekeceğiniz bir yer değil'' yazdı.
Oyuncu, ''Utanç yaşamadan yanlış olduğunu anlamıyorsunuz'' sözleriyle mesajını bitirdi.