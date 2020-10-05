Aslıhan Gürbüz taciz mesajını ifşa etti sapkın mesaj atan bakın ne yazdı

Bir dönem Star TV ekranlarında yayımlanan ve reyting rekorları kıran dizinin en sevilen karakterlerinden birine hayat veren Aslıhan Gürbüz, kalabalıktan bıktı, kendisini İstanbul dışına attı. Doğa ile iç içe bir hayat süren Gürbüz, sosyal medyadan ise kopamadı.