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Aslıhan Gürbüz İstanbul'u terk etti! Yeni hayatı görenleri şaşırttı

Yahşi Cazibe ve Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki rolleri ile hafızalarda yer edinen Aslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı görenleri şaşıttı.

Star Tv ekranlarının fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in yayımlandığı dönem herkesin favorisi haline gelen Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz ekranlara ara vermişti. Ünlü oyuncunun yeni hayatı görenleri şaşırttı. 

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Gelen dizi tekliflerini geri çeviren Gürbüz, İstanbul'un karmaşasından kaçtı ve Ege'ye yerleşti.

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Aslıhan Gürbüz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yepyeni bir hayat yaşıyor.

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İki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçiren Gürbüz, yaşadıklarının ardından şehirden uzaklaşmayı tercih etti.

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