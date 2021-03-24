Aslıhan Gürbüz imaj değiştirdi Kırmızı Oda gerçeği hakkında bakın neler söyledi
TV8'deki Kırmızı Oda dizisinde çocuk yaşında üvey babasının tacizine uğrayan Kumru'ya hayat veren Aslıhan Gürbüz, son paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Kırmızı Oda dizisinde fırtınalar estiren, yayımlanan son bölümde diziye veda eden Aslıhan Gürbüz, dizide Kumru karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Kumru, üvey babasının iğrençliklerine maruz kalmış, annesini gerçeğe bir türlü inandıramamış bir karaktere hayat verdi. Seyirci, Aslıhan Gürbüz'ün oyunculuğuna yeniden hayran kalırken hikayesiyle oldukça etkiledi.
Geçtiğimiz hafta Kırmızı Oda'ya veda eden Aslıhan Gürbüz, diziden ayrılmasıyla imaj değişikliğine gitti. Uzun bir süredir imajında dizide de yer alması nedeniyle herhangi bir değişiklik yapmayan ünlü oyuncu, diziden ayrılınca hamlesini yaptı.
Aslıhan Gürbüz, Instagram hesabından "Saçımdan öpesim var" yazarak saçındaki küçük dokunuşu hayranlarıyla paylaştı.
Aslıhan Gürbüz'ün son hali, sosyal medya kullanıcılarından tam puan aldı.