Aslıhan Gürbüz imaj değiştirdi Kırmızı Oda gerçeği hakkında bakın neler söyledi

Geçtiğimiz hafta Kırmızı Oda'ya veda eden Aslıhan Gürbüz, diziden ayrılmasıyla imaj değişikliğine gitti. Uzun bir süredir imajında dizide de yer alması nedeniyle herhangi bir değişiklik yapmayan ünlü oyuncu, diziden ayrılınca hamlesini yaptı.