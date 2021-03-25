Aslıhan Gürbüz ayrılmıştı Kırmızı Oda'ya iki yeni bomba isim hikayeleri bakın ne

Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, gerçek yaşam öykülerini ekranlara taşımaya devam ediyor. Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı Kırmızı Oda'dan en son Aslıhan Gürbüz ve Pınar Deniz ayrıldı.