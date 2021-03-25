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Aslıhan Gürbüz ayrılmıştı Kırmızı Oda'ya iki yeni bomba isim hikayeleri bakın ne

Aslıhan Gürbüz ayrılmıştı Kırmızı Oda'ya iki yeni bomba isim hikayeleri bakın ne

TV8'in reytingleri elinde tutan dizisi Kırmızı Oda'ya iki yeni oyuncu katıldı. Esra Ronabar ve Yiğit Özşener'in hikayesi ilgiyi şimdiden çekti.

Aslıhan Gürbüz ayrılmıştı Kırmızı Oda'ya iki yeni bomba isim hikayeleri bakın ne

Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, gerçek yaşam öykülerini ekranlara taşımaya devam ediyor. Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı Kırmızı Oda'dan en son Aslıhan Gürbüz ve Pınar Deniz ayrıldı. 

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Aslıhan Gürbüz ayrılmıştı Kırmızı Oda'ya iki yeni bomba isim hikayeleri bakın ne

Hikayesi gereği diziye sık sık yeni soluk getiren iddialı dizi, 30. bölümüyle birlikte kadrosuna Yiğit Özşener ile Esra Ronabar'ı dahil etti. 

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Aslıhan Gürbüz ayrılmıştı Kırmızı Oda'ya iki yeni bomba isim hikayeleri bakın ne

Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı Kırmızı Oda'da Özşener, zengin iş adamı Zafer'e hayat verirken, Esra Ronabar ise Zafer'in eşi ve tescilli güzel Nihal karakterini canlandıracak. Hikayede, eşine büyük bir aşkla bağlı olan Nihal, bayılmalarının çözümünü bulmak için psikolog Manolya'ya başvuracak.

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Aslıhan Gürbüz ayrılmıştı Kırmızı Oda'ya iki yeni bomba isim hikayeleri bakın ne

Esra Ronabar: 1978 senesinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelmiştir. İkiz kardeşi olan Esra Ronabar, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünü kazanmış ancak okulunu bitirmemiştir.

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