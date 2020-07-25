Aslıhan Güner'in yeni projesi bakın ne oldu Kuzey Yıldızı İlk Aşk'da oynuyor

Filmin oyuncu kadrosunda Aslıhan Güner, Burak Serdar Şanal, Benian Dönmez, Sinan Çalışkanoğlu, Ferdi Sancar, Giray Altınok, Berfu Öngören, Güzide Arslan ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.