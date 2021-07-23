Aslıhan Güner'in son halini gören tanıyamadı! Sırrını açıkladı: En yakın arkadaşınızla...
Show TV'nin 15 Mayıs'ta final yapan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki rolüyle büyük ses getiren Aslıhan Güner çarpıcı açıklamalar yaptı.
33 yaşındaki başarılı oyuncu Aslıhan Güner, Milliyet gazetesinden Senem Aydın'a yaşadığı içsel değişimi anlattı. Şimdilerde değiştirdiği imajıyla yeni bir projede seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Güner açıklamalarıyla olay oldu.
Yıllardır sektördesiniz, birçok projede rol aldınız. Geriye baktığınızda bu yolculuğu nasıl özetlersiniz?
Kendimi geliştirdiğim, büyüttüğüm ve öğrenmeye devam ettiğim bir yolculuk oldu. 16 yaşımdan itibaren birçok tecrübeye sahip oldum, gözlemledim, öğrendim ve öğrenmeye de devam edeceğim. Aşık olduğum, kendimi bildim bileli kalbimde olan, tutkuyla bağlı olduğum işimi yapabilmek en büyük şükürlerimden...
Zorlandığınız zamanlar olmadı mı?
Elbette zorluk olmadan güzel olana ulaşılmaz, bugün şükrettiğim her şey hep zor zamanlar sonrası olmuştur. Hayatımda hiçbir şey kolay olmadı ama kolayı da çok sevmem zaten, emek ve çaba verdiğimi severim.
En sevdiğiniz proje hangisiydi?
Her projem benim için öğrendiğim ve tecrübe ettiğim yeni deneyimler demek aslında. Hepsi elbette kıymetli ama son projemde canlandırdığım Yıldız, bana en keyif veren karakterlerden biri oldu.