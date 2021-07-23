Aslıhan Güner'in son halini gören tanıyamadı! Sırrını açıkladı: En yakın arkadaşınızla...

Zorlandığınız zamanlar olmadı mı?

Elbette zorluk olmadan güzel olana ulaşılmaz, bugün şükrettiğim her şey hep zor zamanlar sonrası olmuştur. Hayatımda hiçbir şey kolay olmadı ama kolayı da çok sevmem zaten, emek ve çaba verdiğimi severim.