Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! 'Para, para, para...'
Uzak Şehrin Masalı dizisiyle son olarak ekranlarda görülen güzel oyuncu Aslıhan Güner, estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu. Güner'in yıllar içindeki değişimi sosyal medya kullanıcılarını hem şaşırttı hem de onlarca yorum yağdı.
Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle herkesin beğenisini kazanan Aslıhan Güner, eski haliyle sosyal medyanın dilindeydi. Eski fotoğrafları paylaşılan Güner'e yorum yağdı.
34 yaşındaki Aslıhan Güner, Barış Manço Kültür Merkezi'nden mezun olduktan sonra Sırlar Dünyası dizisinde rol aldı.
Büyük Buluşma, Selena, Asi, Bir zamanlar Osmanlı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi güçlü yapımlarda kamera karşısına geçen Aslıhan Güner, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı meslektaşı Mert Kılıç ile 2013 yılında evlendi.
Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Aslıhan Güner, eski haliyle dikkat çekti.