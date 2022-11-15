Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! 'Para, para, para...'

Büyük Buluşma, Selena, Asi, Bir zamanlar Osmanlı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi güçlü yapımlarda kamera karşısına geçen Aslıhan Güner, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı meslektaşı Mert Kılıç ile 2013 yılında evlendi.