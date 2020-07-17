Aslıhan Güner plajda üstsüz güneşlendi Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk'da oynuyor
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrol oyuncusu Aslıhan Güner, sahilde üstsüz güneşlendi.
Televizyon ekranlarının sevilen dizisi haline gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakteriyle gönüllere taht kuran kızıl güzel Aslıhan Güner, koronavirüs salgını sürecinde normalleşme ile beraber soluğu tatilde alan ünlü isimlerden biri oldu.
111
Tatil için Bodrum'u tercih eden Aslıhan Güner, plajda üstsüz bir şekilde kameraların objektifine takıldı. Arkadaşlarıyla kız kıza tatile çıkan Güner, önceki gün Torba'da fena yakalandı.
211
Milliyet'in haberine göre, üstsüz güneşlenen güzel oyuncu kadın arkadaşına güneş kremi sürdürürken objektiflere takıldı.
311
Çevredekilere aldırış etmeyen Güner, yüz üstü yatarak saatlerce güneşlendi. Başarılı oyuncu daha sonra denize girerek ferahladı.
411