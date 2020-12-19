Aslıhan Güner bir yaşına daha girdi Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncusu
Show TV Kuzey Yıldızı İlk Aşk yıldızı Aslıhan Güner, doğum günü kutlamasından bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın oyuncu Aslıhan Güner, 33 yaşına bastı. Güner, doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Aslıhan Güner, gönderisine şu notu düştü:
Ta taam... Sanki 33 değil, üç yaş doğum günümü kutluyor gibiyim... Ve her şey için teşekkür ediyorum. Olana bir, olmayana bin şükürle... Bir yaşıma daha girdim...
Ünlü oyuncunun paylaşımları takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Birçok ünlü isim de doğum gününü kutlamak için Güner'e yorum yazdı.
Güner, doğum günü için hediye kabul etmediğini fakat bir bağış kampanyası başlattığını duyurdu. Güner, bu haberi de sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: