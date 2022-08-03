Aslıhan Doğan Turan'ı şaşkına çeviren olay! "Tıpış tıpış teknemize döndük"

Bir dönemin gözde futbolcularından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan şu sıralar ailesiyle birlikte Marmaris'te tatilin tadını çıkarıyor. Şıklığıyla göz dolduran Turan önceki gün oğlu Hamza ile birlikte alışverişe çıktı. Markette çekim yapan Turan'ı görevliler uyardı. Turan o uyarı sonrası "Çekim yapmamıza izin vermediler. Biz de tıpış tıpış teknemize döndük" dedi.