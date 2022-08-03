Aslıhan Doğan Turan'ı şaşkına çeviren olay! "Tıpış tıpış teknemize döndük"
Attığı gollerle hafızalara kazınan bir dönemin gözde futbolcularından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan önceki gün Marmaris'te oğlu Hamza ile talihsiz bir olay yaşadı. Turan oğluyla markete gitti, çekim yapmak isteyince görevliler izinsiz çekim yapmak yasak dedi ve uyardı. Turan yaşadığı olayı "Tıpış tıpış teknemize döndük" diyerek anlattı...
Bir dönemin gözde futbolcularından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan şu sıralar ailesiyle birlikte Marmaris'te tatilin tadını çıkarıyor. Şıklığıyla göz dolduran Turan önceki gün oğlu Hamza ile birlikte alışverişe çıktı. Markette çekim yapan Turan'ı görevliler uyardı. Turan o uyarı sonrası "Çekim yapmamıza izin vermediler. Biz de tıpış tıpış teknemize döndük" dedi.
Emektar futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Marmaris tatili sırasında oğlu Hamza ile birlikte alışverişe çıktı. Bu anları kayda alan Turan, büyük marketlerden birinde izinsiz çekim yaparken görevliler tarafından uyarıldı.
Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, Selimiye'deki alışveriş turunu kayda aldı.
Marmaris'teki yatlarından inip oğlu Hamza ile birlikte alışveriş için Selimiye'ye giden Turan, büyük marketlerden birinde izinsiz çekim yaparken görevliler tarafından uyarıldı.