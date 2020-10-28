Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan üçüncü çocuk için doktordan onay bekliyor

Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan’ın ikinci çocukları Asil Aslan'ı ise dört ay önce dünyaya geldi. Ailesini genişletmek konusunda kararlı olan Aslıhan "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda 5 çocuk istediğimi açıkça söylemişti.