Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan üçüncü çocuk için doktordan onay bekliyor
Aslıhan Doğan Turan ile futbolcu Arda Turan'ın ikinci çocukları Asil Aslan'ı ise dört ay önce dünyaya geldi.Ailesini genişletmek konusunda kararlı olan çift, üçüncü bebek için doktordan onay bekliyor.
Aslıhan Doğan Turan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı.
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Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan’ın ikinci çocukları Asil Aslan'ı ise dört ay önce dünyaya geldi. Ailesini genişletmek konusunda kararlı olan Aslıhan "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda 5 çocuk istediğimi açıkça söylemişti.
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Arda gülmüş, 'O zaman çok çalışmam lazım' demişti. Henüz yeni doğum yaptım. Ama hiç ara vermeyi düşünmüyoruz" demişti.
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Geçtiğimiz haziran ayında ikinci bebeği Asil Aslan'ı kucağına alan Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktorundan izin çıkmasını bekliyor. Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Turan, beş çocuk istiyor.
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