Aslıhan Doğan Turan: ''Arda ne zaman ismimle seslense eyvah derim!''
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan ilginç itiraflarda bulundu. Eşi Arda Turan'ın futbola vedası sırasında gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Doğan, evliliğinin çok iyi gittiğini de belirtti. Arda Turan'ın inatçı olduğundan ve kendisinin tribi sevmediğinden bahsediyor.
Eşi Arda Turan'ın futbola vedası sırasında gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Doğan, evliliğinin çok iyi gittiğini de belirtti: "Çok hırlaştığımız da oldu. Ama tutkuyu hiç kaybetmedik"
Aslıhan Doğan, Arda'nın futbol yaşantısına nokta koyma kararı aldığı gün için, "Çok hırlaştığımız zamanlar da oldu. Duygusallığın en tepe noktasına ulaştık'' dedi.
''Senelerini verdi bu mesleğe, çok büyük emekler, büyük başarılar, anılar var. Onun için yeni başlangıçlar olacak. Her zaman sporun, futbolun içinde kalmak istiyor" diye konuştu.
Aslıhan Doğan, "Özellikle ilişkimizde saygıyı hep koruduk. Arda'ya hala çok aşığım'' diyerek eşine olan sevgisini belirtti.
Doğan, aşk olmadan evliliğin olmayacağını söyledi.