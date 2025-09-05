Aslıhan Doğan eşi Arda Turan'ın röportaj tavrı hakkında ilk kez konuştu

GÖZ TEMASI KURMAKTAN KAÇINMIŞTI

24 yaşındaki Ukraynalı muhabirle ayakta sohbet eden Arda Turan'ın, röportaj boyunca göz temasından kaçınması dikkatlerden kaçmadı. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak kullanıcıların yorumlarına konu oldu. Birçok kişi, deneyimli teknik adamın tavrını "soğuk" ve "mesafeli" bulurken, bazıları ise bunun profesyonel bir tercih olduğunu savundu.