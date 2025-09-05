Aslıhan Doğan eşi Arda Turan'ın röportaj tavrı hakkında ilk kez konuştu
Geçtiğimiz aylarda oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının ardından röportajda göz teması kurmayan Arda Turan, sosyal medyada gündem olmuştu. Bu durumun yalnızca o maçla sınırlı kalmayıp sonraki karşılaşmalarda ve antrenmanlarda da devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Eşi Aslıhan Doğan Turan ise tartışmalara ilk kez yanıt verdi. İşte çok konuşulacak o açıklamalar...
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, geçtiğimiz aylarda meydana gelen UEFA Avrupa Ligi karşılaşması sonrası kulüp televizyonuna verdiği röportajla gündeme oturdu. Ukraynalı medya direktörü Daria Bondar Savina ile gerçekleştirdiği söyleşide göz teması kurmaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
GÖZ TEMASI KURMAKTAN KAÇINMIŞTI
24 yaşındaki Ukraynalı muhabirle ayakta sohbet eden Arda Turan'ın, röportaj boyunca göz temasından kaçınması dikkatlerden kaçmadı. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılarak kullanıcıların yorumlarına konu oldu. Birçok kişi, deneyimli teknik adamın tavrını "soğuk" ve "mesafeli" bulurken, bazıları ise bunun profesyonel bir tercih olduğunu savundu.
ASLIHAN DOĞAN TURAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Gündem olan görüntülerin ardından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, sessizliğini bozdu. Konuya dair gelen sorulara samimi yanıtlar veren Doğan Turan, Daria Bondar hakkında, "Çok tatlı bir bayan, ben de tanıdım. Kendisinin oyuncusuyla evli, inşallah ayıp olmamıştır" ifadelerini kullandı.
Arda Turan'la bu konuda konuşup konuşmadığı sorulduğunda ise, "Konuşmadım, komik çünkü. Niye konuşayım?" diyerek gülümseten bir yanıt verdi.