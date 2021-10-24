Aslı Şen şarkıcı Linet'in üstünü çizdi Sakın kadınlarla gelmeyin

Dün gece sanatçımız 6 kadından oluşan masamıza bir an olsun bile gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. 2 sene önce de başka bir mekanda yapmıştı, "herhalde ben yanlış anladım" demiştim. Dün gece de aynı şey olunca anladım ki hanımefendinin tarzından. Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik.