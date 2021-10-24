Aslı Şen şarkıcı Linet'in üstünü çizdi Sakın kadınlarla gelmeyin
Askerlikten yırtmak için İsrail'den kaçtım açıklaması ile dikkat çeken Linet, Aslı Şen'in açıklamalarından sonra yeniden gündem oldu.
İş insanı Aslı Şen, dün akşam bir grup kadın arkadaşı ile bir mekanda sahneye çıkan Linet'i dinlemeye gitti. Masalarının en önde olmasına rağmen, ünlü şarkıcının bir kez bile kendilerine selam vermemesine tepki gösteren Aslı Şen, arkadaşlarıyla mekanı terk etti.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aslı Şen, paylaştığı Linet fotoğrafının üzerine de çarpı işareti koydu.
İşte o açıklama:
Yıllardır canlı müzik mekanlarında bir çok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adabımuaşeret gereği sanatçı özellikle ön masalara (ki bence tüm salona demeli) gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir.
Dün gece sanatçımız 6 kadından oluşan masamıza bir an olsun bile gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. 2 sene önce de başka bir mekanda yapmıştı, "herhalde ben yanlış anladım" demiştim. Dün gece de aynı şey olunca anladım ki hanımefendinin tarzından. Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik.