Aslı Hünel'in eşi Savaş Fatin Yurtsever kimdir bakın ne iş yapıyor! Gelin Evi'nde söyledi

Aslı Hünel ile Savaş Fatin Yurtsever 10 Nisan 2018 tarihinde evlendi. Savaş Fatin Yurtsever, geçtiğimiz ay kutladıkları evlilik yıldönümleri için Istagram sayfasından yukardaki fotoğrafı paylaşıp şunu yazmıştı: Sonsuza dek “evet” demiştik seninle🙏🏼🧿

Birlikte geçirdiğimiz bu 4 yılda;

Koşulsuz sevgin, aşkın, şefkatin ve melek kalbinle bana her daim yaşattığın huzur ve mutluluk için sana sonsuz teşekkür ediyorum…

Seni çok seviyorum @aslihunel ❤️