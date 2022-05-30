Aslı Hünel'in eşi Savaş Fatin Yurtsever kimdir bakın ne iş yapıyor! Gelin Evi'nde söyledi
Show TV'de Gelin Evi'ni sunan Aslı Hünel 40 yaşında yaptığı evliliği her fırsatta dile getiriyor. Gelin Evi izleyicileri de haliyle Aslı Hünel'in eşini ve ne iş yaptığını merak ediyor. Aslı Hünel'in 'benim kocam çok şanslı' dediği Savaş Fatin Yüksel bakın Instagramda neler paylaşıyor, nasıl biri ve ne iş yapıyor...
Şarkıcı ve Show TV'de yayınlanan Gelin Evi programının sunucusu Aslı Hünel, eşinin adını dilinden düşürmüyor. Sunuculuğunu yaptığı programda sürekli kocasından söz eden Aslı Hünel, Savaş Fatin Yurtsever ile mutlu bir evliliği sahip. Peki Aslı Hünel'in sürekli adını andığı eşi Savaş Fatin Yurtsever kimdir, ne iş yapıyor? İşte Aslı Hünel ile eşinin instagramdaki özel paylaşımları ve haklarında merak edilenler:
Türk Halk Müziği sanatçısı Aslı Hünel 4 Haziran 1977 İstanbul doğumlu. Yani 44 yaşında. Bugüne kadar sadece bir evlilik yapan Aslı Hünel, nikah masasına oturduğunda 40 yaşındaydı. Aslı Hünel'in Saruhan Hünel isminde bir de erkek kardeşi var.
Aslı Hünel'in eşinin adı Savaş Fatin Yurtsever... Oto alım satımı yapan Savaş Fatin Yurtsever'in bir otomobil galerisi bulunuyor.
Aslı Hünel ile Savaş Fatin Yurtsever 10 Nisan 2018 tarihinde evlendi. Savaş Fatin Yurtsever, geçtiğimiz ay kutladıkları evlilik yıldönümleri için Istagram sayfasından yukardaki fotoğrafı paylaşıp şunu yazmıştı: Sonsuza dek “evet” demiştik seninle🙏🏼🧿
Birlikte geçirdiğimiz bu 4 yılda;
Koşulsuz sevgin, aşkın, şefkatin ve melek kalbinle bana her daim yaşattığın huzur ve mutluluk için sana sonsuz teşekkür ediyorum…
Seni çok seviyorum @aslihunel ❤️