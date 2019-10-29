Aslı Enver'le Murat Boz'un ayrılık nedeni ortaya çıktı

2017 yılında başlayan ilişkilerine sessiz sakin devam eden, ancak geçtiğimiz yılın Nisan ayında ayrıldıkları öğrenilen Murat Boz ve Aslı Enver çifti, birbirlerine 2. şans vermişti. Ancak uzun süredir birlikteliklerinde bir sorun yaşamayan ikiliden şoke eden ayrılık kararı geldi.