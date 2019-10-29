Aslı Enver'le Murat Boz'un ayrılık nedeni ortaya çıktı
Evlilik haberleri beklenen Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin apar topar ayrılması magazin gündemini sarsarken, ikilinin yollarını ayırmasının sebebi belli oldu.
2017 yılında başlayan ilişkilerine sessiz sakin devam eden, ancak geçtiğimiz yılın Nisan ayında ayrıldıkları öğrenilen Murat Boz ve Aslı Enver çifti, birbirlerine 2. şans vermişti. Ancak uzun süredir birlikteliklerinde bir sorun yaşamayan ikiliden şoke eden ayrılık kararı geldi.
İkiliden henüz ayrıldıklarına dair resmi bir açıklama gelmezken alınan bu kararın nedeni araştırılmaya başlandı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'ya göre ise ikilinin ayrılık sebebi, Boz'un evliliğe sıcak bakmaması.
Aslı ilişkiyi kafasında bitirmiş: Ayrıca Boz'un yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" dediği de haberin devamında yerini aldı. Öte yandan birlikte kaldıkları eve dahi gitmeyen Enver'in, ilişkiyi kafasında bitirdiği öğrenildi.
Peki Murat Boz kimdir?
Murat Boz (d. 7 Mart 1980), Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti.