Aslı Enver'i Kerem Tunçeri ile ev kiraladığı iddiası çıldırttı resmen ateş püskürdü
Aslı Enver ile Kerem Tunçeri aşkının gizli saklı devam ettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver, bu iddialara cevap verdi.
Geçtiğimiz Mayıs ayında oyuncu Aslı Enver'in basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı haberleri gündem olmuş hemen ardından Kerem Tunçeri'nin başka kadınlarla konuşmaları ifşa olmuştu.
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Magazin gündemine son dakika olarak düşen haberde Aslı Enver ile Kerem Tunçeri'nin ortaya çıkan aşk yuvalarında gizli gizli buluştukları iddia edildi.
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Aylardır "Aslı Enver ile Kerem Tunçeri barıştılar mı?" sorusunun cevabı tartışılıp duruyordu.
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; oyuncu Aslı Enver ve Kerem Tunçeri Haziran ayından beri birlikte.
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