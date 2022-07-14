Aslı Enver'e takipçisinden gelen Murat Boz yorumu dikkat çekti!
Son olarak özel platformda yayınlanan "Sen yaşamaya bak" filmindeki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Aslı Enver, şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşamış, çift bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Son olarak Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Enver'in ilişkisi geçen mayısta bitmişti. Öztarhan'ın Çeşme'de olacağını duyunca rota değiştiren güzel oyuncunun tatil pozları olay olurken, takipçisinin "Şimdi Murat Boz düşünsün" yorumu dikkatlerden kaçmadı...
"İstanbullu Gelin" dizisindeki Süreyya rolüyle gönülleri fetheden son olarak "Sen Yaşamaya Bak" filmindeki başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Aslı Enver bir dönem şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşamış, aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Enver geçen mayısta ayrılmıştı. Öztarhan'ın Çeşme'de olacağını duyunca rota değiştiren güzel oyuncunun tatil pozları olay oldu. Takipçileri tarafından çok beğenilen o postlara bir hayranı "Şimdi Murat Boz düşünsün.." notunu düştü.
Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Sen Yaşamaya Bak' adlı filmde rol alan Aslı Enver, popçu Murat Boz ile evliliğinden eşiğinden döndüğü bir dargın bir barışık ilişkisi bittikten sonra bir türlü aşkta aradığı mutluluğu bulamamıştı.
O yorum dikkat çekti
Son olarak Önder Öztarhan ile ilişkisini bitiren oyuncu teknede çekilen pozlarıyla adından söz ettirirken, bir takipçisinden gelen 'Murat Boz' yorumu da dikkatlerden kaçmadı.
Kendisinden 12 yaş büyük Önder Öztarhan ile birlikte olan Aslı Enver, konuyla ilgili iddialara ilk kez yanıt vermişti. Trafikte 'Söylemezsem Olmaz' programının objektifine takılan Enver, yaklaşık beş aydır birlikte olduğu Önder Öztarhan ile ilgili sorulara şöyle cevap vermişti..