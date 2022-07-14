Aslı Enver'e takipçisinden gelen Murat Boz yorumu dikkat çekti!

"İstanbullu Gelin" dizisindeki Süreyya rolüyle gönülleri fetheden son olarak "Sen Yaşamaya Bak" filmindeki başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Aslı Enver bir dönem şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşamış, aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Enver geçen mayısta ayrılmıştı. Öztarhan'ın Çeşme'de olacağını duyunca rota değiştiren güzel oyuncunun tatil pozları olay oldu. Takipçileri tarafından çok beğenilen o postlara bir hayranı "Şimdi Murat Boz düşünsün.." notunu düştü.