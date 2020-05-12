Aslı Enver'den Melisa Sözen'in paylaşımına "anne terliği" yorumu!
Oyuncu Melisa Sözen, meslektaşı ve yakın arkadaşı Aslı Enver'in doğum gününü birlikte çekildikleri eski fotoğraflar aracılığıyla kutladı.
İki gün önce 36 yaşına giren Aslı Enver, corona virüsü salgınından dolayı yeni yaşını mütevazi bir şekilde kutladı.
Enver doğum günü için
"Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu 🤷🏼♀️... Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim, teşekkür ve bin şükür günümüze:)✨✨✨ Not: bu kadar pastayı kim yiyecek🤍🎂"notuyla paylaşım yapmıştı.
Yakın dostlarından gelen tebrikleri sosyal medya sayfasına taşıyan Aslı Enver’in yeni yaşını kutlayanlardan biri de yakın dostu ve meslektaşı Melisa Sözen oldu. Yıllar önce çekilmiş bir mezuniyet fotoğrafını hesabından paylaşan Sözen, arkadaşı Aslı Enver’in kendisi için ne ifade ettiğini satırlarına taşırken Enver için şu ifadeleri kullandı:
"Ne fırtınalar ne dramlar barındıran ergen bünyelerimizi sakinleştiren, sayısız girdiğim diyetlerde açlığa yenik düşüp sinirden titreye titreye gezerken gözleriyle bana şöyle bir çekidüzen veren ( şimdi fark ediyorum bir tek “falsolu anne terliğin” yokmuş 😂),