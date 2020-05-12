Aslı Enver'den Melisa Sözen'in paylaşımına "anne terliği" yorumu!

Enver doğum günü için

"Sevildiğini hissetmek için büyük kutlamalara gerek yokmuş. Bu sene de böyle oldu 🤷🏼‍♀️... Tuttum dileğimi ama sadece kendim için değil, herkes için tuttum! Yanımda çekirdek grup, sırtımda hepinizin elini hissettim, teşekkür ve bin şükür günümüze:)✨✨✨ Not: bu kadar pastayı kim yiyecek🤍🎂"notuyla paylaşım yapmıştı.