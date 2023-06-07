Aslı Enver'den karnı burnunda pozlar! Tarzı sosyal medyayı salladı: "Bu kadar tatlı ve asil olunmaz"
Mehmet Günsur ile başrolünü paylaştığı Arayış dizisi için hazırlanan Aslı Enver, 7,5 aylık hamile haliyle katıldığı etkinlikte karnı burnunda pozlar verdi. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarına ünlü isimlerden nazar boncuklu yorumlar geldi.
Mehmet Günsur ile Disney Plus'ta yayınlanacak olan Arayış dizisinde başrol oynayan Aslı Enver, dün akşam proje kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Aslı Enver, gecede karnı burnunda pozlar verdi.
12 Kasım’da sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak’la evlenen oyuncu Aslı Enver kısa süre sonra da anne olacağını müjdelemişti.
Bir kız bebek bekleyen oyuncu, dün akşam Disney Plus’ta yayınlanacak olan yeni dizisi ‘Arayış’ın galasına katıldı.
Pembe bol bir elbise tercih eden Enver, gecede verdiği karını burnunda pozlarını Instagram hesabından yayınladı.