Aslı Enver'den İstanbullu Gelin'in finali sonrası yaptığı paylaşım duygulandırdı.
Star TV'nin cuma akşamları yayınlanan reyting rekortmeni dizisi İstanbullu Gelin 3 yıllık ekran macerasını noktaladı. Final yapan İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver, duygusal bir paylaşımla diziye veda etti.
STAR TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin 31 Mayıs Cuma akşamı 87. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. İstanbullu Gelin'de Süreyya karakterini canlandıran Aslı Enver, Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı.
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Dizinin final sahnesindeki balonların fotoğrafını paylaşan Aslı Enver, duygusal bir mesaj yazdı.
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İşte "Ve ögrendigim, hissettigim, her şey için teşekkür ederim dedi Aslı. Canım ekip ve oyuncu arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum" notunu yazan Aslı Enver'in paylaşımı:
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Aslı Enver'in sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştığı paylaşım kısa bir süre içinde 300 bin kişi tarafından beğeni aldı.
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