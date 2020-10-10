Aslı Enver'den bomba itiraflar 'Ayıp olmasın diye randevuya gittim!'
Aslı Enver, İbrahim Selim'in YouTube'da yayımlanan programında bomba itiraflara imza attı. İşte Aslı Enver'den o açıklamalar...
Aslı Enver, dinlemekten utandığı şarkının İsmail YK'nın Bombabomba.com'u söylerken, bir arkadaşı yüzünden ayıp olmasın diye bir randevuya gittiğini itiraf etti. İbrahim Selim ile Bu Gece programında Aslı Enver'in açıklamaları şu şekildeydi:
İnsanların senin hakkında doğru olduğunu düşündüğü ama olmayan şey nedir?: Fazla hanım hanımcık ve içine kapalı biri olduğumu düşünüyorlar. Hiç alakası yok. Siz beni bir de kendi alanımda görün.
Duygusal bağın olan en saçma şey nedir?: Arabam. O kadar seviyorum ki arabamı. Çok saçma. O kadar yol kat ettik onunla, o kadar gittik geldik, hep bir anım var. Arabam, yakışıklım.
En tuhaf date’in (randevun) nasıldı?: En yakın arkadaşım benim telefonumdan date’imi ayarlayıp 'Yarın date’in var, haberin olsun' dedi. Ayıp olmasın diye gitmek zorunda kaldım. Sonrası olmadı.