Aslı Enver ve Murat Boz hakkında bomba iddia! Derbi ikiliyi barıştırdı

Aslı Enver ve Murat Boz'un barıştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Boz, bu iddialar hakkında bakın neler söyledi.

2017 yılında senenin bomba aşkı olarak ortaya çıkan Aslı Enver ve Murat Boz ikilisinin ilişkisi, bir küs bir barışık devam ederken ikili geçtiğimiz Nisan ayında ayrılmıştı. Hayranlarını üzen bu ayrılık ise pek de uzun sürmemişti. Sürpriz ayrılığın ardından yeniden barışan çift Ekim ayında ise ilişkisilerine son noktayı koymuştu. 

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Ünlü çift hakkında ortaya atılan yeni bir iddia ise hayranlarını oldukça heyecanladırırken duyanlarıda şaşırttı. İkilinin ayrılığa yeniden dayanamayarak barıştığı konuşulmaya başlandı. 

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Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Aslı Enver ve Murat Boz'un beraber locada izlediği iddia edildi. 

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Bu iddialar duyanların ağzını açık bırakırken Boz, iddiaların sorulması üzerine, ''Arkadaşlar özel hayatım ile ilgili konuşmuyorum" dedi.

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