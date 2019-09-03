Aslı Enver ve Murat Boz evleniyor mu? Tektaş detayı gözlerden kaçmadı
Murat Boz ile ilişkisine üçüncü kez şans veren Aslı Enver'in fotoğrafındaki detay hayranlarını heyecanlandırdı.
2015 Yılında başlayan ilişkilerinde bir küs bir barışık ilerleyen Aslı Enver ve Murat Boz ilişkisi, son olarak tam gaz devam ederken Enver'in Boz'dan ayrı arkadaşlarıyla çıktığı tatilden paylaştığı bir fotoğraf hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.
İstanbullu Gelin dizisinin yıldız oyuncusu Aslı Enver, arkadaşlarıyla beraber Kıbrıs'a tatile giderek geçtiğimiz sezonun yorgunluğunu attı. Enver, tatil anlarını takipçileriyle paylaşırken, bir fotoğrafındaki detay görenleri heyecanlandırdı.
Güzel oyuncu Aslı Enver'in gün batımı pozunda parmağındaki tek taş yüzük "Evleniyorlar" ihtimalini akıllara getirdi.
Ünlü çiftin son barışmalarının ardından hayranları bir düğün beklerken Aslı Enver'in tatil fotoğraflarındaki bu detay ikilinin hayranlarını çokça heyecanlandırdı.