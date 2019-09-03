Aslı Enver ve Murat Boz evleniyor mu? Tektaş detayı gözlerden kaçmadı

2015 Yılında başlayan ilişkilerinde bir küs bir barışık ilerleyen Aslı Enver ve Murat Boz ilişkisi, son olarak tam gaz devam ederken Enver'in Boz'dan ayrı arkadaşlarıyla çıktığı tatilden paylaştığı bir fotoğraf hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.