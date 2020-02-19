Aslı Enver Uraz Kaygılaroğlu iddiası gündeme bomba gibi düştü!
Murat Boz'dan 5 ay önce ayrılan oyuncu Aslı Enver meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile kısa bir süre önce görüşmeye başladıkları haberi gündeme bomba gibi düştü.
Yaklaşık 3 yıl aşk yaşadıkları şarkıcı Murat Boz'dan 5 ay önce ayrılan güzel oyuncu Aslı Enver ile ilgili gündeme gelen haber şok etkisi yarattı. Ünlü oyuncu Aslı Enver, şimdilerde Star TV'de yayımlanan 'Sefirin Kızı' dizisinde Ediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu ile bir süre önce görüşmeye başladıkları iddia edildi.
Posta'da yer alan habere göre Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu iki kez yemeğe çıktılar ancak çift anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmelerine sessiz sedasız son verdiler.
Son olarak güzel oyuncu Enver geçen günlerde Instagram'da yaptığı temizlik ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Hadise'yi takipten çıkarmış ve bu durumu Hadise gram önemsememişti.
Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Sefirin Kızı' dizisinde başarılı bir performans sergileyen Uraz Kaygılaroğlu ise en son rol aldığı 'Eltilerin Savaşı' filmiyle gündeme geldi.