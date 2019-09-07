Aslı Enver sorulan soru karşısında çılgına döndü! Ben bile sormuyorum size ne oluyor!
Aslı Enver Murat Boz ile ilişkisine üçüncü bir şans vermişti. Herkesin merakla beklediği soru karşısında Enver sert tepki verdi.
Murat Boz ile Aslı Enver ikilisi Oğuzhan Koç'un önceki akşam ilk kez Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserde dostlarını yalnız bırakmadılar ve konseri izlemeye gittiler. Basının gözlerinden kaçmayan çifte ilginç bir soru geldi. Soruya Enver sert cevap verdi.
Enver, gazetecilerin “Tektaş yüzük ne zaman gelir” sorusuna “Tektaşı ben bile sormuyorum, size ne oluyor ki” diyerek tepki gösterdi. Daha önce Aslı Enver'in arkadaşlarıyla gittiği tatilde tek taş yüzükle görüntülenmesi acaba evleniyorlar mı sorusunu sordurmuştu.
Konserin ortalarına doğru seyircilerin arasındaki Murat Boz’u sahneye davet eden Koç, “Yüzüm Yok” şarkısını onunla birlikte söyledi.
Peki, Murat Boz ile hayatını birleştirmesi beklenen Aslı Enver kimdir?
Aslı Enver (d. 10 Mayıs 1984, Londra), Türk oyuncu. Kıbrıslı bir Türk babanın ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiş olan Aslı Enver; 12 yaşına değin Londra'da yaşamıştır.