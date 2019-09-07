Aslı Enver sorulan soru karşısında çılgına döndü! Ben bile sormuyorum size ne oluyor!

Enver, gazetecilerin “Tektaş yüzük ne zaman gelir” sorusuna “Tektaşı ben bile sormuyorum, size ne oluyor ki” diyerek tepki gösterdi. Daha önce Aslı Enver'in arkadaşlarıyla gittiği tatilde tek taş yüzükle görüntülenmesi acaba evleniyorlar mı sorusunu sordurmuştu.