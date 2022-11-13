Aslı Enver sessiz sedasız evlendi eşi bakın kimmiş!

Sevgilisi Berkin Gökbudak ile gelinlik ve damatlıklı pozlarını paylaşan Enver, gönderisinin altına ise "Eveeet" notunu düştü. Evde aile arasinda kıyılan sade bir torenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.