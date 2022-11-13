Aslı Enver sessiz sedasız evlendi eşi bakın kimmiş!
38 yaşındaki güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir Berkin Gökbudak ile aşk yaşıyordu. Enver, Gökbudak ile sessiz sedasız dünya evine girdi. Aşıkların evlendiğini Enver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilan etmiş oldu.
Ünlü oyuncu Aslı Enver, oyunculuğunun yanı sıra paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Enver, bu kez yaptığı paylaşımla tüm takipçilerini şaşırttı.
Güzel oyuncu, pozlarıyla bir süredir birlikte olduğu Berkin Gökbudak ile evlendiğini duyurdu.
Sevgilisi Berkin Gökbudak ile gelinlik ve damatlıklı pozlarını paylaşan Enver, gönderisinin altına ise "Eveeet" notunu düştü. Evde aile arasinda kıyılan sade bir torenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.
Enver'in paylaşımı sonrası eşi Berkin Gökbudak da hayranları tarafından merak edilir oldu. Peki Berkin Gökbudak kimdir? İşte ayrıntılar...