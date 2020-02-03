Aslı Enver Murat Boz ile barıştığı iddialarına son noktayı koydu
Murat Boz ve Aslı Enver'in barıştığı iddiaları dilden dile dolanırken ilk açıklama Aslı Enver'den geldi, gerçek ortaya çıktı.
2017 yılında başlayan Aslı Enver ve Murat Boz aşkı, geçtiğimiz yıl Nisan ayında son bulmuş, Boz'un Aslı Enver'i aldattığı iddia edilmişti. Fakat bu ayrılık pek de uzun sürmemiş ikili yeniden barışmıştı. Ekim ayında bir daha ayrılan çift, ilişkilerine son noktayı koymuştu.
Son zamanlarda ise sıklıkla barıştıkları iddiaları gündemi oyalar hale gelmişti. Murat Boz'un Aslı Enver ile olan fotoğrafını yeniden sosyal medya hesabı Instagram'da akışa dahil etmesi ise iddiaları güçlendirmişti. İkili, bu iddialar hakkında sessizliğini korumuştu ki ilk açıklama Aslı Enver'den geldi.
Aslı Enver, dün akşam reklam yüzü olduğu markanın tanıtım gecesinde görüntülendi. Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Enver, barışma iddiaları için ''Murat’la iletişimi 4 ay önce kestik. Hala da iletişimimiz yok. Özel hayatımda mutluyum'' dedi.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Murat Boz, sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf yayımladı. Boz’un Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta arkada görünen yastığın Aslı Enver’in evindeki yastık olduğu iddia edildi.